На базе Новосибирского клинического центра крови планируют открыть гематологический центр

Также Андрей Травников провел совещание по вопросам развития центра. Губернатор отметил: приятно посещать коллективы, которые гордятся своей работой. «Повод для гордости у медиков из Новосибирского центра крови абсолютно оправданный – без ложной скромности, это лучшее подобное учреждение в России, самый продвинутый современный центр крови среди всех региональных центров. Но его сотрудники не останавливаются на месте, развиваются, и делают реальные шаги для реализации своей мечты. Центр крови в инициативном порядке, без привлечения бюджетных средств, закончил разработку проектно-сметной документации на ремонт и реконструкцию существующего на территории НКЦК здания, которое не эксплуатируется с 2001 года. На базе этих площадей предполагается создать центр гематологии для диагностики и последующего лечения онко-гематологических заболеваний. Социальный эффект состоит в следующем: сегодня на территории Новосибирской области почти три тысячи человек с выявленными онко-гематологическими заболеваниями, и своевременная качественная диагностика позволит на ранних стадиях выявлять заболевания и продлевать жизни пациентов. Что касается экономического эффекта – я всегда поддерживал проекты, направленные на развитие уже существующего имущества, и здесь именно такой случай – на базе неиспользуемого здания можно создать сверхсовременный медицинский центр. Поэтому принципиально правительство Новосибирской области этот проект поддерживает. НКЦК завершает экспертизу документации, в январе 2022 года они выйдут из Главгосэкспертизы, после этого мы примем решение о финансировании, и тогда проект можно будет реализовать в течение 2022 и первой половины 2023 годов», – сообщил глава региона.



