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На базе Новосибирского клинического центра крови планируют открыть гематологический центр

Его создание финансово поддержит правительство Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников проконтролировал работу Новосибирского клинического центра крови. Главе региона продемонстрировали все аспекты работы центра в период пандемии: участки регистрации доноров, предварительного лабораторного обследования, медицинского освидетельствования доноров, работу отделения лабораторной диагностики, участков заготовки донорской крови и производства компонентов донорской крови, центра управления запасами компонентов донорской крови.


 

Также Андрей Травников провел совещание по вопросам развития центра. Губернатор отметил: приятно посещать коллективы, которые гордятся своей работой. «Повод для гордости у медиков из Новосибирского центра крови абсолютно оправданный – без ложной скромности, это лучшее подобное учреждение в России, самый продвинутый современный центр крови среди всех региональных центров. Но его сотрудники не останавливаются на месте, развиваются, и делают реальные шаги для реализации своей мечты. Центр крови в инициативном порядке, без привлечения бюджетных средств, закончил разработку проектно-сметной документации на ремонт и реконструкцию существующего на территории НКЦК здания, которое не эксплуатируется с 2001 года. На базе этих площадей предполагается создать центр гематологии для диагностики и последующего лечения онко-гематологических заболеваний. Социальный эффект состоит в следующем: сегодня на территории Новосибирской области почти три тысячи человек с выявленными онко-гематологическими заболеваниями, и своевременная качественная диагностика позволит на ранних стадиях выявлять заболевания и продлевать жизни пациентов. Что касается экономического эффекта – я всегда поддерживал проекты, направленные на развитие уже существующего имущества, и здесь именно такой случай – на базе неиспользуемого здания можно создать сверхсовременный медицинский центр. Поэтому принципиально правительство Новосибирской области этот проект поддерживает. НКЦК завершает экспертизу документации, в январе 2022 года они выйдут из Главгосэкспертизы, после этого мы примем решение о финансировании, и тогда проект можно будет реализовать в течение 2022 и первой половины 2023 годов», – сообщил глава региона.

 

В совещании по развитию центра приняли участие первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов, министр здравоохранения региона Константин Хальзов, главный врач НКЦК Юлия Моор и главный гематолог Новосибирской области Татьяна Поспелова.

Особо было отмечено, что в период противостояния пандемии коронавируса Новосибирский клинический центр крови не только продолжает работу в своем плановом режиме, но и развивает гематологическую и трансфузиологическую службы.

Фото: архивы пресс-служб

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