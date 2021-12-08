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Образцы штамма «омикрон» прибыли в Новосибирск

Заниматься исследованием новой разновидности коронавируса будет научный центр «Вектор».

Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил для исследования образцы, содержащие новую мутацию коронавируса известную как «омикрон». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе COVID-19.

«Научный государственный центр «Вектор» работает с материалом, который ему доставлен, и по результатам этой работы проведет все необходимые исследования для того, чтобы полностью оценить, описать, паспортизировать те варианты вируса, которые сегодня есть в Российской Федерации», – отметила Попова.

Первые два случая заражения «омикроном» были выявлены в России 6 декабря. У двух пассажиров, прибывших из ЮАР, подтвердили наличие нового штамма.

Напомним, что ученые сообщили о появлении нового штамма в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Эксперты предполагают, что новый штамм изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного ВИЧ или СПИД.

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