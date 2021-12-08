На сколько подорожали елки в Новосибирске?

Елочные базары, заработавшие в Новосибирске, неприятно удивили покупателей взлетевшей стоимостью праздничных деревьев.

Хотя до Нового года еще далеко, стоят хвойные сейчас дороже, чем в прошлом году. Как сообщает Сиб.фм, купить дерево можно в среднем за 1200 рублей. В прошлом году небольшую елочку на уличном базаре можно было купить в среднем по 700 рублей.

Продавцы объясняют значительный рост цен увеличившимися расходами на логистику, а также древесину. Однако даже по такой высокой цене спрос на товар есть, на елочные базары охотно заходят покупатели. Правда, пока работают лишь немногое из заявленных точек. Возможно поэтому цены на елки пока выше, чем в 2020-м.



