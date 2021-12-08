В Новосибирске проложат километр трамвайных путей

Департамент транспорта мэрии Новосибирска объявил аукцион на поиск подрядчика по проектированию и строительству трамвайной линии. Согласно документам аукциона, максимальная цена контракта составит более 35 миллионов рублей. На эти средства запланировано построить 1150 метров одиночного пути трамвая от разворотного кольца на Волочаевской до автовокзала «Восточный» на Гусинобродском шоссе.

Помимо самой линии рядом с новым автовокзалом в рамках контракта подрядчик должен будет построить разворотное полукольцо с местом для отстоя трамваев. Все работы необходимо завершить до конца лета 2022 года.

После закрытия автовокзала на Красном проспекте весной 2020 года его основное здание теперь находится на Гусинобродском шоссе на месте бывшей барахолки. Однако прибывать и отправляться в направлении Барнаула, Казахстана, Томска и Омска отсюда неудобно. Поэтому фактически роль основного места отправления выполняет ныне небольшая автостанция рядом с вокзалом Новосибирск-Главный. А также маленькие точки посадки и высадки у станции метро «Речной вокзал» и на Станиславском жилмассиве. Отчасти проблему удаленности восточного автовокзала должно решить продление до него трамвайной линии.

Фото: 2ГИС