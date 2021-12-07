Пять модернизированных библиотек заработают в Новосибирской области в декабре

Модельные библиотеки примут читателей в обновленных пространствах в Бердске, п. Чернореченский (Искитимский район), Сузуне, Чанах и Купино. Это стало возможным благодаря участию в федеральном проекте «Культурная среда» нацпроекта «Культура» и утвержденной региональным правительством областной программе «Культура Новосибирской области».

Центральная детская библиотека МБУ «ЦБС города Бердска» и Чернореченская сельская библиотека №41 МКУК «Искитимская ЦБС» признаны победителями дополнительного конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание в 2021 году модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». За счет средств облбюджета модернизируются Центральная библиотека Чановского района и детские библиотеки Сузунского и Купинского районов.

При модернизации библиотеки сотрудники опираются на интересы и потребности местных жителей – читателей библиотеки, совместно обсуждают планы по обновлению пространства: дизайнерские решения, преображение читальных залов, внедрение интерактивных комплексов и создание событийных встреч. В каждой модернизированной библиотеке обновляется и книжный фонд на сумму от 400 тыс. до 2 млн рублей.

Библиотеки в Бердске и Чернореченском получили из федерального бюджета по 5 млн рублей. Они поделят свое пространство на несколько функциональных зон, предназначенных для чтения, мастер-классов, работы за компьютером, игр самых маленьких читателей. Библиотеки в Чановском, Сузунском и Купинском районах из средств регионального бюджета на модернизацию получили 20 миллионов рублей. В них будут изменены стереотипы устройства пространства, будет создан музей игрушки и библиотека как город «Книгбери».

К концу 2021-го число модельных библиотек Новосибирской области составит 14. В следующем году еще шесть библиотек откроется в новом формате – таким образом, количество модельных библиотек в регионе в 2022 году составит 20.