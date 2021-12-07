В Новосибирской области подвели итоги развития промышленности за 2021 год

В информационном агентстве ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная подведению предварительных итогов развития промышленности в Новосибирской области в 2021 году. Об индексе промпроизводства по итогам года, отраслях промышленности, показавших наибольший прирост, а также о перспективах развития реального сектора экономики в регионе рассказали заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка и министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

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Индекс промышленного производства НСО значительно превышает среднероссийский показатель, а в СФО Новосибирская область занимает первое место. За девять месяцев 2021 года индекс составил 109,8%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по основным видам экономической деятельности в промышленности за январь-сентябрь 2021 года составил более 600 млрд рублей.

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Флагманами стали предприятия обрабатывающих производств промышленности, которые в Новосибирской области занимают лидирующие позиции. Их доля в общем объеме отгруженной промышленной продукции составляет более 77%.

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Кроме того, значительный рост наблюдается в производстве кокса и нефтепродуктов — 134,5%, который обеспечен ООО «ВПК-Ойл», первым и единственным нефтеперерабатывающим заводом в регионе на текущий момент.

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В 2021 году наиболее существенный рост отмечен в добыче полезных ископаемых. Прирост по итогам девяти месяцев 2021 года — более 10%, который обеспечен увеличением добычи и отгрузки продукции АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез Восточный». Индекс производства в этой области — более 112% (январь-сентябрь), темп роста отгруженной продукции — 160,6%.

Фото: архивы пресс-служб