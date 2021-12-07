Хвойные деревья в Новосибирске обработают секретным раствором

С 8 до 22 декабря сотрудники «Горзеленхоза» будут заниматься предновогодней антивандальной обработкой деревьев в Новосибирске. Розовой смесью покрасят больше 1800 хвойных на 40 аллеях, бульварах и в скверах, сообщили в пресс-центре мэрии.

Отметим, что рецепт раствора держат в тайне. Известно только, что в нем содержится вещество, из-за которого в теплом помещении начинают издавать едкий запах. Состав безвреден для людей, а следы от него полностью исчезают через два месяца.