Главный новосибирский каток возле Оперного уже покрыли первым слоем льда

Когда планируют открыть прославившийся на всю страну каток и какой формы он будет на этот раз?
В Новосибирске начали готовить к открытию главный городской каток, расположенный на площади Ленина – в Театральном сквере, возле НОВАТа. В этом году он сохранит свою скандальную фаллическую форму, благодаря которой стал известен на всю Россию.
Каток планируют открыть во второй половине декабря, однако рабочие начали заливать его уже в этот понедельник, 6 декабря. Отметим, что на площади Ленина также планируют организовать помещения для раздевалки и проката коньков.
Рабочие уже покрыли будущий каток первым слоем льда, его общая площадь составит почти 2 тысячи квадратных метров. По периметру также начали размещать кубы для создания ледяных фигур.
Фото: архивы пресс-служб
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