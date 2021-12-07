Главный новосибирский каток возле Оперного уже покрыли первым слоем льда

В Новосибирске начали готовить к открытию главный городской каток, расположенный на площади Ленина – в Театральном сквере, возле НОВАТа. В этом году он сохранит свою скандальную фаллическую форму, благодаря которой стал известен на всю Россию.



Каток планируют открыть во второй половине декабря, однако рабочие начали заливать его уже в этот понедельник, 6 декабря. Отметим, что на площади Ленина также планируют организовать помещения для раздевалки и проката коньков.



Рабочие уже покрыли будущий каток первым слоем льда, его общая площадь составит почти 2 тысячи квадратных метров. По периметру также начали размещать кубы для создания ледяных фигур.

Фото: архивы пресс-служб