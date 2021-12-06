С 15 декабря проезд подорожает не только в новосибирском метро, но и в других видах транспорта

Пресс-служба мэрии Новосибирска предупредила об изменении стоимости проезда в общественном транспорте с 15 декабря.

С середины текущего месяца стоимость проезда в троллейбусе и трамвае будет составлять 25 рублей, в автобусе – 26 рублей. Напомним, что цена за проезд в метрополитене увеличится до 27 рублей.

Отметим, что после подорожания проезда скидки по единой транспортной карте и «ЕТК-онлайн» сохранятся.