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С 15 декабря проезд подорожает не только в новосибирском метро, но и в других видах транспорта

Рассказываем, сколько теперь будут стоить билеты.

Пресс-служба мэрии Новосибирска предупредила об изменении стоимости проезда в общественном транспорте с 15 декабря.

С середины текущего месяца стоимость проезда в троллейбусе и трамвае будет составлять 25 рублей, в автобусе – 26 рублей. Напомним, что цена за проезд в метрополитене увеличится до 27 рублей.

Отметим, что после подорожания проезда скидки по единой транспортной карте и «ЕТК-онлайн» сохранятся.

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