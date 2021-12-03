Региональные власти готовы пойти навстречу новосибирским рестораторам

Новосибирские рестораторы провели встречу с представителями областного правительства области, пытаясь убедить власти отменить требование о QR-контроле. Региональную власть представлял вице-губернатор Сергей Семка и глава областного министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров. От лица рестораторов выступили не менее 40 владельцев бизнеса и топ-менеджеров.

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Представители общепита подчеркнули, за три действия системы QR-кодов, посещаемость их заведений снизилась от 40 до 80%, что делает затруднительной или даже невозможной выплату сотрудникам ноябрьской зарплаты. Сохранение нынешней ситуации приведет к тому, что значительная часть учреждений общепита будет закрыта, считают представители индустрии.

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В ходе обсуждения стороны пришли к возможному компромиссу, который чиновники «готовы обсуждать и анализировать». Главным послаблением, на которое областное правительство может пойти в случае, если эпидемиологическая ситуация начнет улучшаться, названа отмена требования QR-кодов для заведений, в которых меньше 50 посадочных мест.

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В качестве альтернативы чиновники предложили отменить до сих пор действующие требования по более свободной рассадке. Сейчас расстояния между столиками должно составлять не менее 1,5 метра. Для заведений, в которых проверяют QR-коды, это, возможно, избыточная мера, признал Семка.

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Кроме того, власти готовы рассмотреть возможность компенсации расходов на средства специальной гигиены (маски, антисептики и т.д.), а также позволить предприятиям отрасли на год перейти на режим льготного налогообложения в части местных налогов.