На сколько вырастут тарифы ЖКХ для новосибирцев в 2022 году?

Правительство Новосибирской области опубликовало проект постановления о росте цен на услуги ЖКХ. Согласно пока не подписанному документу, стоимость отопления, водоотведения, холодной и горячей воды, электричества, газоснабжения и вывоза мусора в Новосибирске вырастет на 5,2 %.

Отметим, что это максимальный уровень повышения тарифов, установленный Правительством РФ. Точка отсчета, когда начнут действовать новые цены, – 1 июля 2022 года.

Такое же повышение планируется в Бердске, Искитиме, Барабинске, наукограде Кольцово, районных центрах и сельских поселениях.

Напомним, что ранее тарифы ЖКХ в нашем регионе обновляли в июле этого года.