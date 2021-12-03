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На сколько вырастут тарифы ЖКХ для новосибирцев в 2022 году?

В качестве причины роста цен называют подорожание топлива и электроэнергии.

Правительство Новосибирской области опубликовало проект постановления о росте цен на услуги ЖКХ. Согласно пока не подписанному документу, стоимость отопления, водоотведения, холодной и горячей воды, электричества, газоснабжения и вывоза мусора в Новосибирске вырастет на 5,2 %.

Отметим, что это максимальный уровень повышения тарифов, установленный Правительством РФ. Точка отсчета, когда начнут действовать новые цены, – 1 июля 2022 года.

Такое же повышение планируется в Бердске, Искитиме, Барабинске, наукограде Кольцово, районных центрах и сельских поселениях.

Напомним, что ранее тарифы ЖКХ в нашем регионе обновляли в июле этого года.

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