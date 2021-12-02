Карта елочных базаров: где новосибирцам купить новогоднее дерево?

1 декабря в Новосибирске заработали елочные базары. Приобрести главный атрибут зимних праздников можно на 33 площадках. Об этом рассказали в мэрии сибирского мегаполиса. Городские власти заключили договоры на осуществление елочной торговли на земле, находящейся в муниципальной собственности. Кроме того, продажу елок разрешили на участках, государственная собственность на которые не разграничена.

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В мэрии также назвали адреса, по которым можно купить новогодние деревья. Так, на правом берегу Новосибирска елками торгуют на улицах Ленина, 12, Дуси Ковальчук, 75, Дуси Ковальчук, 173, Дачной, 25, на улице Объединения, 27, на Бориса Богаткова, 201, Бориса Богаткова, 250-252, Бориса Богаткова, 241-243, а также на улице Бориса Богаткова, 245-247. Кроме того, елочные базары можно найти на улицах Высоцкого, 31/1, Чапаева, 1, Авиастроителей, 1/6, Большевистской, Никитина, 64, Выборной улице, 125/1 и Гусинобродском шоссе, 20. Продают елки и на улице Гоголя, 180, улице Крылова, 53, а также на улицах Рассветной, 6; проспекте Дзержинского, 30/1, улице Селезнева, 46/1, улице Державина, 36 в. Елочную торговлю на правом берегу города развернули и на улице Семьи Шамшиных, а также на улице Учительской, 17.

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На левом берегу елки продают по следующим адресам: улица Громова, 7; улица Зорге, 269; Комсомольская улица,10, улица Курганская, 38 а и улица Колхидская, 11. Кроме того, дерево для праздничка можно купить на улицах Блюхера, 27, Титова, 5, на проспекте Карла Маркса, 29-33, а также елочные базары есть на улицах Пархоменко, 26 и Часовой, 1.

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Ожидается, что точки елочных продаж будут работать до конца декабря.