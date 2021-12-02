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В Новосибирском метрополитене ограничат продажу жетонов?

С середины декабря проезд в подземке подражает, пока жетоны можно приобрести по привычной цене – 26 рублей.

С 15 декабря стоимость проезда в новосибирском метро поднимется до 27 рублей. Некоторые новосибирцы накануне повышения тарифов запасаются жетонами впрок по старой цене.

В новосибирском метрополитене сообщили, что продажа жетонов в кассах перед повышением стоимости проезда ограничиваться не будет. Такое решение принято в связи с тем, что в прошлый раз (ровно год назад) повышенный спрос на жетоны перед повышением стоимости проезда не наблюдался.

Кроме того, сейчас многие пассажиры пользуются для оплаты банковскими и транспортными картами, а не жетонами.

Проезд в метро сейчас по жетону и банковской карте стоит 26 рублей, по Единой транспортной карте – скидка 1 рубль. В метрополитене отметили, что после повышения тарифа эта скидка сохранится.

Фото: архивы пресс-служб

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