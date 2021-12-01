Андрей Травников сообщил, что в ближайшее время новых ограничений в регионе не планируется

При этом уже введенные противоэпидемические меры продолжат действовать.
Хотя ситуация с распространением коронавируса в нашем регионе остается напряженной, новых ограничительных мер вводить не планируется. Об этом в эфире телеканала ОТС 1 декабря заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
«В ближайшее время мы не планируем вводить новые ограничения, наша задача - обеспечить исполнение тех мер, которые уже введены сегодня», – отметил глава региона.
Действующие ограничения, в том числе систему допуска в некоторые общественные места по QR-кодам, пока снимать не планируется, но небольшие корректировки возможны. Все будет зависеть от развития эпидситуации.
Напомним, что QR-коды в Новосибирской области в настоящее время необходимы при посещении учреждений спорта, культуры и общественного питания.
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