Андрей Травников сообщил, что в ближайшее время новых ограничений в регионе не планируется

Хотя ситуация с распространением коронавируса в нашем регионе остается напряженной, новых ограничительных мер вводить не планируется. Об этом в эфире телеканала ОТС 1 декабря заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«В ближайшее время мы не планируем вводить новые ограничения, наша задача - обеспечить исполнение тех мер, которые уже введены сегодня», – отметил глава региона.

Действующие ограничения, в том числе систему допуска в некоторые общественные места по QR-кодам, пока снимать не планируется, но небольшие корректировки возможны. Все будет зависеть от развития эпидситуации.

Напомним, что QR-коды в Новосибирской области в настоящее время необходимы при посещении учреждений спорта, культуры и общественного питания.