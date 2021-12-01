18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Андрей Травников сообщил, что в ближайшее время новых ограничений в регионе не планируется

При этом уже введенные противоэпидемические меры продолжат действовать.

Хотя ситуация с распространением коронавируса в нашем регионе остается напряженной, новых ограничительных мер вводить не планируется. Об этом в эфире телеканала ОТС 1 декабря заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«В ближайшее время мы не планируем вводить новые ограничения, наша задача - обеспечить исполнение тех мер, которые уже введены сегодня», – отметил глава региона.

Действующие ограничения, в том числе систему допуска в некоторые общественные места по QR-кодам, пока снимать не планируется, но небольшие корректировки возможны. Все будет зависеть от развития эпидситуации.

Напомним, что QR-коды в Новосибирской области в настоящее время необходимы при посещении учреждений спорта, культуры и общественного питания.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: