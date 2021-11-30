23 снегоуборочных машины поступит в Новосибирск до конца 2021 года

В Новосибирск до конца текущего года придет 23 машины для уборки снега. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Первая партия уже в городе. 16 единиц техники приобрело МКУ «Дорожно-эксплуатационное учреждение №1» за счет средств городского бюджета.



Мэр Новосибирск Анатолий Локоть отметил, что еще семь спецмашин ожидаются до конца года. Техника будет чистить дороги и тротуары. Машины уже готовят к работе, оформляют документацию.



Восемь из 16 уже прибывших единиц – это комбинированные уборочные машины. Их сделали по техзаданию в Кургане. Эта техника поможет чистить снег в труднодоступных местах. Четыре машины – универсальные из Челябинска, их могут использовать и как погрузчики.



Кроме того, в партии есть экспериментальная техника, произведенная в Новосибирске. Особенность машин в том, что у них высокая мобильность. Они экономичные, работают на бензине и заменяют ручной труд.