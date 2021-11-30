Стоимость проезда в новосибирском метро вырастет с 15 декабря

С 15 декабря проезд в Новосибирском метрополитене станет дороже на 1 рубль. За изменение расценок выступило руководство подземки. В представленных на рассмотрение департамента по тарифам расчетах было указано, что выросли затраты на оказание услуги, в частности, увеличилась стоимость электроэнергии. Часть указанных затрат департамент отклонил, и представил региональному правительству уже свои расчеты.

В понедельник, 29 ноября, региональное правительство рассмотрело вопрос о повышении стоимости проезда в метро, пишут «Вести Новосибирск» со ссылкой на собственные источники.

В ходе обсуждения участники заседания остановили на оптимальной цене – 27 рублей. Новый тариф будет действовать уже с 15 декабря 2021 года. Сегодня поездка в метро стоит 26 рублей.

Напомним, стоимость проезда в новосибирском метрополитене год назад также была увеличена 1 рубль. В 2020-м проезд подорожал опять же в середине декабря.

Фото: архивы пресс-служб