Эксперты рассказали о 20%-ном подорожании продуктов перед зимними праздниками

Промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов предупредил о росте цен на продукты в магазинах страны перед Новым годом. Он объяснил, что из-за взлетевшей стоимости удобрений, кормов и других добавок, которые используются в сельском хозяйстве, продукты к зимним каникулам подорожают на 20%.

Кроме того, подорожание продуктов связано с оттоком иностранной рабочей силы. В стране резко уменьшилось количество мигрантов, которые работали в сельскохозяйственных предприятиях. Собственникам пришлось повышать зарплаты, что сказалось на росте цен на продовольствие.

Наконец, сам спрос, который создают россияне перед Новым годом, позволяет торговым сетям искусственно завышать цены.

Эксперт объяснил, что в декабре цены на кондитерские изделия вырастут на 20%, а овощи и фрукты подорожают на 15-25%, сообщает «ФедералПресс».