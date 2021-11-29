Более 3,5 млрд рублей в 2021 году было направлено на ремонт новосибирских дорог

В этом году на ремонт дорог в Новосибирске потратили больше 3,5 млрд рублей, удалось выйти в общей сложности на 328 объектов. Средства выделяли дополнительно несколькими траншами уже в разгар сезона, что добавляло напряженности в дорожные работы на загруженных городских магистралях. Большую часть средств направили из федерального и регионального бюджетов. Муниципалитет в свою очередь выделил на обновления проезжей части города 600 млн рублей.

Привели в порядок и «гостевые маршруты» – ждем болельщиков молодежного чемпионата мира по хоккею. Обновили дороги и тротуары на Титова, площади Станиславского, Вокзальной магистрали и почти на двух десятках улиц. На некоторых убрали парковочные карманы - освободили проезжую часть для общественного транспорта. Приступили к ремонту улицы Ипподромской – работы здесь идут на опережение. Однако завершить в срок успели не везде, поскольку подвели подрядчики.