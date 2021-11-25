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Новосибирск занял лишь 232 место в мировом рейтинге лучших городов для жизни

Среди российских городов максимум баллов – у Нижнего Новгорода, которому досталось 141 место.

Сервис Numbeo определил индекс качества жизни в крупных городах мира. По итогам исследований за первую половину 2021 года был составлен топ, в которой вошел 251 населенный пункт.

Лучшим среди них признан город Канберра, столица Австралии, с индексом качества жизни в 206.85 пункта. Замыкает топ столица Ирана Тегеран (у города всего 42.78 пункта). Также в списке оказались пять российских городов: Нижний Новгород (141 место), Москва (208 место), Петербург (210 место), Екатеринбург (222 место) и Новосибирск (232 место).

Индекс качества жизни в столице Сибири составил 84.75 пункта. Для сравнения: индекс Екатеринбургу – 94.54 пункта.

Хуже других показателей в Новосибирске оценивается соотношение цен на недвижимость к доходам (12.30 пункта). А лучше других ― здравоохранение (52.42 пункта).

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