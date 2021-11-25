Туристическая полиция будет работать в Новосибирске во время спортивных чемпионатов

В Новосибирске создали туристическую полицию перед Чемпионатом мира по волейболу в 2022 году и Молодежным чемпионатом мира по хоккею с шайбой в 2023-м. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В специализированный взвод на базе отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции вошли сотрудники полка ППС и других подразделений органов внутренних дел. Претенденты были отобраны специальной комиссией после прохождения тестирования и испытаний по физической и огневой подготовке. Сотрудникам нового подразделения предстоит пройти обучение, включающее в том числе курсы психологии, иностранных языков и языка жестов», — прокомментировала Ирина Волк.

Во период проведения чемпионатов туристическая полиция будет патрулировать пешеходные переходы и консультировать туристов. В дальнейшем, кроме сопровождения спортивных мероприятий, эти полицейские будут заниматься охраной популярных мест отдыха, объектов культуры и спорта.

Фото: архивы пресс-служб