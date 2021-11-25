Новосибирский аквапарк и закрытые павильоны зоопарка будут принимать посетителей по QR-кодам

Возможность возобновления работы аквапарка «Аквамир», который закрыт для посетителей с 30 октября, лично оценил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров на площадке учреждения. Он сообщил, что при соблюдении всех противоэпидемиологических мер, использовании системы QR-кодов и разведении потоков посетителей, рассматривается возможность открыть аквапарк.

«Побывав сегодня здесь и понимая, что меры исчерпывающие приняты для того, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции, мы надеемся на то, что в ближайшее время снимем ограничения по работе аквапарка и закрытых павильонов зоопарка для того, чтобы допустить туда посетителей с условием проведения дезинфекции, температурного контроля, разнесения потоков посетителей, особенно в зоне общепита. Здесь все меры приняты, поэтому мы готовим распорядительный документ правительства Новосибирской области для того, чтобы аквапарки и зоопарк приняли посетителей», – отметил министр.

По словам главного администратора «Аквамира» Дениса Суркова, аквапарк готовится принять гостей в соответствии со всеми требованиями. На каждой рамке охраны организовано считывание QR-кодов, в холле налажено распределение потоков людей, измерение температуры и выдача масок, площади здания позволяют быстро запускать людей. Во всех зонах аквапарка обеспечена работа аппаратов, обеззараживающих воздух, установлены диспенсеры для обработки рук, производится обработка воды ультрафиолетовым излучением, а также предусмотрены многие другие меры безопасности. Все сотрудники аквапарка прошли вакцинацию.

Напомним, что с 30 октября также не работал рад зон Новосибирского зоппарка имени Р.А. Шило – речь идет о павильонах, расположенных в закрытых помещениях. Теперь эти локации вновь откроются для посетителей, имеющих QR-код.

Фото: архивы пресс-служб