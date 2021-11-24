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В Новосибирской области взлетели цены на картофель

В этом году в целом по стране зафиксирована низкая урожайность любимого корнеплода россиян.

Специалисты Сибирского отделения Банка России сообщают о росте инфляции во всех российских регионах. В 2021-м основной вклад внесли цены на продукты.

Одним из лидеров ускорения цен в Новосибирской области, как и по всей стране, в октябре стал картофель. По данным Росстата, средняя цена на него составила около 36 рублей.

«В этом году стоимость сезонных овощей значительно выше обычного по двум основным причинам. Во-первых, в сельском хозяйстве выросли издержки, так как подорожали удобрения и средства защиты урожая. Вторая причина в том, что в целом по стране снизился урожай корнеплодов из-за неблагоприятных погодных условий», — отмечает заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

По словам эксперта, в Новосибирской области собран хороший урожай. Однако спрос на корнеплоды предприятий из других регионов вырос, поэтому больше половины общего ускорения инфляции пришлось только на фрукты и овощи.

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