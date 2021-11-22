Охрану новосибирских лесов решено усилить в предновогодний период

Министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области организован контроль мероприятий по заготовке деревьев для новогодних праздников в целях пресечения незаконных рубок хвойных молодняков в регионе.

«Специалистами министерства организовано ежедневное патрулирование лесов, в том числе с сотрудниками правоохранительных органов. На территории Новосибирской области действуют 26 мобильных групп», – отмечает министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко.

Также в предновогодний период будут проводиться проверки законности приобретения гражданами и юридическими лицами деревьев хвойных пород.

Согласно законодательству, регулирующему лесные отношения, заготовку деревьев хвойных пород для новогодних праздников могут осуществлять лица, использующие леса для заготовки древесины на основании договоров аренды лесных участков и купли-продажи лесных насаждений, при проведении рубок спелых и перестойных насаждений, рубок ухода за лесами, санитарных и других рубок. За незаконные рубки леса предусмотрены штрафы в соответствие со статьей 8.28 КоАП РФ и уголовная ответственность по статье 260 УК РФ.

О нарушениях лесного законодательства следует сообщать по телефону круглосуточной бесплатной горячей линии 8 (383) 200-10-35.