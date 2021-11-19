20 тысяч молодых осетров выпустили в реку Обь

20 тысяч молодых особей сибирского осетра, так называемых сеголетков, были выпущены в Обь в Новосибирске. Очередную акцию по их выпуску в реку провел Новосибирский рыбзавод. Средний вес каждой молодой особи — около 100 граммов. Всего же в реку в этот день выпустили две тонны рыб, входящих в Красную книгу.

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«Более десяти лет назад нами была приобретена икра из которой мы вырастили маточное стадо сибирского осетра, достигшего на данный момент зрелости и давшего потомство», — отметил руководитель группы компаний „Дискус“ Алексей Джулай. — Из икры был получен малек, которого мы подрастили и отправляем в Обь. Таким образом, в рамках завода будем осуществлять полный цикл воспроизводства — от получения икры сибирского осетра до выпуска мальков в Обь и водохранилище».

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Новосибирский рыбзавод c 2010 года проводит работы по зарыблению Обского водохранилища и реки Обь. Это некоммерческий проект, главная цель которого — сохранение и воспроизводство исчезающих ценных пород рыб, в том числе занесенных в Красную книгу. Это сибирский осетр, нельма, муксун, пелядь и другие виды рыб. В свое время плотина ГЭС отрезала больше половины нерестовых площадей многих из них, в результате чего существенно снизился объем естественного воспроизводства. Но с помощью искусственного разведения, например, сибирского осетра, можно в несколько раз повысить его численность в Оби.

Фото: архивы пресс-служб