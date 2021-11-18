И холодный, и снежный: синоптики прогнозируют новосибирцам непростой декабрь

Если верить порталу meteogu, то солнце новосибирцы увидят в декабре на протяжение шести дней. При этом в остальные 25 дней возможны осадки. По данным портала, температура в декабре будет колебаться от -37 градусов до -2. В первой декаде ночные температуры опустятся до -18…-23 градусов. Днем -14…-18 градусов. Вторая декада побалует теплом: от -2 до -13 градусов днем, ночью -10…-16 градусов.

Резкий скачок температуры, по данным meteogu, наступит в ночь с 25 на 26 декабря, температура опустится от -7 до -25 градусов за несколько часов. Пик морозов придется на 27-28 декабря – до -37 градусов.

По прогнозу Яндекс.Погоды, первая декада декабря обещает быть на уровне среднемесячных температурных значений. Температура будет колебаться от -6 до -12 градусов. Существенно похолодает к концу второй декады – в 20-х числах температура опустится до -20 градусов. Впрочем, по данным Яндекса, к Новому году в Новосибирске ожидается комфортная для сибирской зимы погода: -7…-12 градусов и снег.

Сервис погоды для смартфонов world-weather менее оптимистичен. По данным сайта, первые серьезные морозы придут в Новосибирск в начале декабря, второй пик холода прогнозируется на конец второй декады месяца.

Пожалуй, самый неприятный для новосибирцев прогноз на декабрь дает сайт pogoda.mail.ru. По их данным, относительное тепло в Новосибирске возможно лишь в первой декаде месяца, а с 10 декабря и вплоть до новогодних праздников наступит похолодание до -22.