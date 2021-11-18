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И холодный, и снежный: синоптики прогнозируют новосибирцам непростой декабрь

Рассказываем, какую панораму первого зимнего месяца составили погодные сервисы.

Ожидается, что декабре-2021 на территории Новосибирской области выдастся неласковым – с пасмурной погодой и эпичными снегопадами. К тому же грозят прийти трескучие затяжные морозы до -37 градусов. Синоптики различных погодных сайтов представили свой прогноз на декабрь.

Всего один ясный солнечный день прогнозируют синоптики нескольких погодных порталов, и наступит он ближе к концу месяца. В остальные дни ожидается переменная облачность и снегопады. Яндекс.Погода считает, что в декабре в Новосибирске снег будет идти 12 дней, за это время выпадет 42 мм осадков (8% от годовой нормы).

Единственный солнечный день называет другой портал weather.rambler – 27 декабря. По данным сайта, минимальная температура воздуха в декабре ожидается около -20 градусов, а максимальная -6 градусов в начале месяца.

 

Если верить порталу meteogu, то солнце новосибирцы увидят в декабре на протяжение шести дней. При этом в остальные 25 дней возможны осадки. По данным портала, температура в декабре будет колебаться от -37 градусов до -2. В первой декаде ночные температуры опустятся до -18…-23 градусов. Днем -14…-18 градусов. Вторая декада побалует теплом: от -2 до -13 градусов днем, ночью -10…-16 градусов.

Резкий скачок температуры, по данным meteogu, наступит в ночь с 25 на 26 декабря, температура опустится от -7 до -25 градусов за несколько часов. Пик морозов придется на 27-28 декабря – до -37 градусов.

По прогнозу Яндекс.Погоды, первая декада декабря обещает быть на уровне среднемесячных температурных значений. Температура будет колебаться от -6 до -12 градусов. Существенно похолодает к концу второй декады – в 20-х числах температура опустится до -20 градусов. Впрочем, по данным Яндекса, к Новому году в Новосибирске ожидается комфортная для сибирской зимы погода: -7…-12 градусов и снег.

Сервис погоды для смартфонов world-weather менее оптимистичен. По данным сайта, первые серьезные морозы придут в Новосибирск в начале декабря, второй пик холода прогнозируется на конец второй декады месяца.

Пожалуй, самый неприятный для новосибирцев прогноз на декабрь дает сайт pogoda.mail.ru. По их данным, относительное тепло в Новосибирске возможно лишь в первой декаде месяца, а с 10 декабря и вплоть до новогодних праздников наступит похолодание до -22.

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