Новосибирский зоопарк, цирк и дельфинарий и получили лицензию, разрешающую работать с животными

С 1 января следующего года работа всех учреждений, которые содержат животных и используют их в развлекательных целях, принимая посетителей, обязаны лицензировать свою деятельность в Россельхознадзоре.

Федеральный регулятор выдал лицензию новосибирским зоопарку, дельфинарию и цирку. Также лицензии обязаны получить не только крупные предприятия, но и мини-фермы, кафе с животными, контактные зоопарки.

Лицензирование регулирует правила содержания животных и гарантирует, что с ними обращаются хорошо.

«С точки зрения создания благоприятных условий для животных, гуманного к ним отношения, необходимо получить лицензию, – рассказал «Вести Новосибирск» старший госинспектор Управления Россельхознадзора по Новосибирской области Евгений Шподаренко. – Получают те, у кого есть возможность безопасного содержания питомцев».

Фото: архивы пресс-служб