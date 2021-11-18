18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Новосибирский зоопарк, цирк и дельфинарий и получили лицензию, разрешающую работать с животными

С 1 января 2022-го такую лицензию должны иметь и небольшие учреждения, где задействованы звери: мини-фермы, кафе с животными, контактные зоопарки.

С 1 января следующего года работа всех учреждений, которые содержат животных и используют их в развлекательных целях, принимая посетителей, обязаны лицензировать свою деятельность в Россельхознадзоре.

Федеральный регулятор выдал лицензию новосибирским зоопарку, дельфинарию и цирку. Также лицензии обязаны получить не только крупные предприятия, но и мини-фермы, кафе с животными, контактные зоопарки.

Лицензирование регулирует правила содержания животных и гарантирует, что с ними обращаются хорошо.

«С точки зрения создания благоприятных условий для животных, гуманного к ним отношения, необходимо получить лицензию, – рассказал «Вести Новосибирск» старший госинспектор Управления Россельхознадзора по Новосибирской области Евгений Шподаренко. – Получают те, у кого есть возможность безопасного содержания питомцев».

Фото: архивы пресс-служб

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: