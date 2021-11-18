Новосибирский зоопарк, цирк и дельфинарий и получили лицензию, разрешающую работать с животными

С 1 января 2022-го такую лицензию должны иметь и небольшие учреждения, где задействованы звери: мини-фермы, кафе с животными, контактные зоопарки.
С 1 января следующего года работа всех учреждений, которые содержат животных и используют их в развлекательных целях, принимая посетителей, обязаны лицензировать свою деятельность в Россельхознадзоре.
Федеральный регулятор выдал лицензию новосибирским зоопарку, дельфинарию и цирку. Также лицензии обязаны получить не только крупные предприятия, но и мини-фермы, кафе с животными, контактные зоопарки.
Лицензирование регулирует правила содержания животных и гарантирует, что с ними обращаются хорошо.
«С точки зрения создания благоприятных условий для животных, гуманного к ним отношения, необходимо получить лицензию, – рассказал «Вести Новосибирск» старший госинспектор Управления Россельхознадзора по Новосибирской области Евгений Шподаренко. – Получают те, у кого есть возможность безопасного содержания питомцев».
Фото: архивы пресс-служб
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