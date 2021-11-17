В ночь с 31 декабря на 1 января новосибирское метро будет работать по продленному графику

В ночь с 31 декабря на 1 января новосибирский метрополитен продлит график работы, сообщила на пресс-конференции заместитель мэра города Анна Терешкова.

По ее словам, как минимум метро будет работать до 1 ночи. В случае, если коронавирусные ограничения не станут продлевать на 2022 год, то удастся продлить работу метро еще дольше.

Также решается вопрос о том, будет ли в новогоднюю ночь в Новосибирске праздничный салют. Все зависит от того, будут ли продлены ковидные ограничения. Если их снимут, то салют состоится, если нет, то в городе просто будет играть праздничная музыка.

Вице-мэр добавила, что в этом году улицу Ленина не станут перекрывать для движения автомобилей и делать пешеходной, это бы привело к большому скоплению людей.

Фото: архивы пресс-служб