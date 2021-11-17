1 декабря в Новосибирске откроется главная городская елка

Главная новогодняя елка Новосибирска появится в Театральном сквере 1 декабря, анонсировала на встрече с журналистами заместитель мэра города Анна Терешкова.

Вице-мэр рассказала, что уже сейчас сквер у Оперного театра начали украшать новогодней атрибутикой, устанавливать праздничные арки. Главная елка будет искусственной, ее купили в прошлом году. Она до сих пор в хорошем состоянии. Высота составляет 21 метр. К оформлению елки привлекли профессиональных дизайнеров.

По словам госпожи Терешковой, городские службы также приступили к новогоднему оформлению улицы Ленина. В том числе там повесят новые гирлянды. Вице-мэр сообщила, что новые гирлянды появятся по всему Красному проспекту и вдоль улицы Орджоникидзе, и добавила, что свои новогодние елки будут в каждом районе города.