Новосибирские катки будут попускать без QR-кодов

Покататься на коньках новосибирцы смогут без предъявления QR-кода, об этом сообщила заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова на пресс-конференции во вторник, 16 ноября.

«Рекомендаций Роспотребнадзора по этому вопросу не было. Прошлый год было корректное число людей на катке. Оно не превышало норматив на один квадратный метр», — сказала вице-мэр.

QR-код понадобится взрослым новосибирцам при посещении детских утренников и новогодних спектаклей во дворцах культуры и театрах. Детям этот документ не понадобится. Госпожа Терешкова напомнила, что допустимая заполняемость зрительных залов останется на уровне 50%.