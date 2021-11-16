18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Новосибирские катки будут попускать без QR-кодов

Об этом сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Покататься на коньках новосибирцы смогут без предъявления QR-кода, об этом сообщила заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова на пресс-конференции во вторник, 16 ноября.

«Рекомендаций Роспотребнадзора по этому вопросу не было. Прошлый год было корректное число людей на катке. Оно не превышало норматив на один квадратный метр», — сказала вице-мэр.

QR-код понадобится взрослым новосибирцам при посещении детских утренников и новогодних спектаклей во дворцах культуры и театрах. Детям этот документ не понадобится. Госпожа Терешкова напомнила, что допустимая заполняемость зрительных залов останется на уровне 50%.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: