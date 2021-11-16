На площади Гарина-Михайловского появится сеть подземных переходов

Мэрия Новосибирска выдала компании «Сталкер» разрешение на строительство подземного пешеходного перехода на площади Гарина-Михайловского перед главным железнодорожным вокзалом. Разрешение на строительство первого этапа системы подземных переходов на привокзальной площади опубликовали на муниципальном портале. В документе говорится, что протяженность тоннеля составит 30 метров. Всего запланировали два этапа строительства. Разрешение на первый действует до 15 сентября 2022 года.

В управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска пояснили, что разрешение мэрия выдала на основании договора аренды участка сроком до 31 мая 2028 года и проектной документации, выполненной ООО «Премиумстрой». У арендатора есть разрешение на использование земли под размещение строительной техники и строительных грузов и технические условия для подключения к сетям электроснабжения, водоснабжения и канализации. Строительство перехода согласовано также с МУП «Метро МиР», поскольку работы затронут охранную и техническую зону метрополитена.

В управлении подчеркнули, что сеть переходов под площадью Гарина-Михайловского строят для безопасного доступа пассажиров к остановкам наземного транспорта.