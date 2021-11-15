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В Новосибирской области отмечают улучшение ситуации с коронавирусом

Рост заболеваемости по отношению к предыдущей неделе составил 5%, ранее этот показатель был менее оптимистичным – 15%.

В нашем регионе зафиксировано снижение темпов роста заболеваемости коронавирусом. «Ситуация остается сложной – восьмую неделю мы отмечаем рост заболеваемости. За прошедшую неделю выявлено 2806 случаев заражения. Рост по отношению к предыдущей неделе составил 5%», – сообщил глава управления Роспотребнадзора Александр Щербатов. Неделю назад он заявлял о регистрации 2661 случая заболевания коронавирусом, что превышало показатель предыдущих семи дней на 15%. «Тем не менее все ограничительные мероприятия нужно проводить по-прежнему в полном объеме», – отметил господин Щербатов.

Напомним, что с 12 ноября в Новосибирской области действуют QR-коды в заведениях общественного питания, на мероприятиях с количеством посетителей более 100 человек. Кроме того, применение кодов актуально для баз отдыха и санаториев.

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