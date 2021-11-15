На благоустройство территорий в Новосибирской области в этом году направили более миллиарда рублей

Новосибирская область направила в этом году на благоустройство территорий в населенных пунктах 1,26 млрд рублей. Об итогах реализации мероприятий в сфере благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и региональных программ во время оперативного совещания, которое провел губернатор Андрей Травников в правительстве региона, доложил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов.

«В этом году проведена масштабная работа: благоустроено более двухсот малых и крупных объектов на общую сумму более одного миллиарда рублей. В 2022 году необходимо готовиться к такой же напряженной работе и в рамках нацпроекта, и в рамках наших программ – и исполнения депутатских наказов, и инициативного бюджетирования, грантовых программ – везде присутствуют мероприятия по благоустройству территорий. Особенно важно вовлекать в эту работу жителей, общественные объединения и организации: в согласование проектов, в определение внешнего вида объектов», – подчеркнул глава региона.

В 2021 году на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» направлены средства в объеме 981 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 894 миллиона и из бюджета Новосибирской области – 86 миллионов рублей. Эти средства направлены на благоустройство 115 придомовых территорий и 71-го общественного пространства. Кроме того, реализованы три масштабных проекта – победителя федерального конкурса малых городов, сообщил Денис Архипов.



Проекты – победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды были реализованы в городах Купино, Карасук и Куйбышев.



В ходе благоустройства центральной площади города Куйбышева раскрыта купеческая история города – традиционная тематика орнаментов использована в организации зонирования площади, материалах покрытий, малых архитектурных формах и перголах. Для проведения массовых мероприятий создана сцена, а также теневые навесы. У Куйбышева в самом центре появилось качественное общественное пространство, формирующее лицо города.



Неординарный проект реализован в Карасуке. Проектировщикам и строителям удалось реализовать первоначальную идею по созданию вдоль береговой линии озера Банное многофункционального пространства для отдыха, занятия спортом, наблюдения за птицами и судомодельным спортом. Благодаря этому проекту центральная часть города преобразилась, заболоченное озеро превратилось в новое место притяжения для всех жителей гостей города.



Помимо нацпроекта, муниципалитетам в текущем году была оказана помощь из областного бюджета в рамках благоустройства на такие мероприятия, как: разработка проектно-сметной документации – 12 муниципалитетам области на сумму 2,6 млн рублей; благоустройство в поселке Гвардейский – 8,9 млн рублей; проект «Территория детства» в Новосибирске – 50 объектов общей стоимостью 40 млн рублей; благоустройство территории у нового ледового дворца спорта – 216,8 млн рублей, и т.д. Итого на мероприятия по благоустройству по всем проектам и программам в текущем году было направлено 1,26 млрд рублей, отметил министр.

Среди наиболее крупных объектов нацпроекта 2021 года – Заельцовский парк в городе



Среди наиболее крупных объектов нацпроекта 2021 года – Заельцовский парк в городе Новосибирске, на объекте выполнены работы по устройству дорожек; экотропы, трассы «Скандинавской ходьбы», покрытий на сухом озере, детских площадок, озеленению, освещению, видеонаблюдения, завершение объекта планируется в 2022 году. Второй объект – парк «Южный» в Искитиме: работы начаты в 2020 году, в этом текущем году выполнена установка лавочек, урн и вазонов, устройство ограждения спортивной площадки, установка спортивного инвентаря, устройство велосипедной дорожки, спортивной площадки, озеленение, освещение. В городе Обь велось создание парка «Геофизик», выполнены работы по асфальтированию велосипедной дорожки и площадки, устройству освещения, установке скейт площадки, детской площадки, интеллектуальной площадки, спортивных тренажеров, посеву газона, укладке ударопоглащающего покрытия на беговой дорожке, высажены зеленые насаждения.



В ходе благоустройства придомовых территорий проводилось комплексное благоустройство дворов с установкой детских и спортивных площадок.

Фото: архивы пресс-служб