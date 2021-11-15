Новосибирские модельные библиотеки попали в число фаворитов всероссийского конкурса

Среди критериев оценки участников – эффективность подбора книг, оригинальные решения организации пространства, оформления книжного фонда и активное использование электронных ресурсов.
На IX Всероссийском Форуме публичных библиотек подвели итоги и награждены победители конкурса на лучший фонд модельной библиотеки «Золотая полка-2021». В число победителей вошли три библиотеки нашего региона.
Всероссийский конкурс «Золотая полка» проводился с марта по октябрь 2021 года среди библиотек нового поколения, открытых в 2020 году по всей стране в рамках национального проекта «Культура». В конкурсе приняли участие 95 библиотек. В числе критериев конкурса – эффективность подбора книг, оригинальные решения организации пространства, оформления книжного фонда и активное использование электронных ресурсов. В состав жюри вошли специалисты в области комплектования библиотек-организаторов конкурса, эксперты-комплектаторы других федеральных библиотек, представители организаций-партнеров.
В номинации «Лучший модельный фонд детской (специализированной) библиотеки» 2 место получила детская библиотека муниципального казенного учреждения культуры «Венгеровская Централизованная библиотечная система».
В номинации «Лучший модельный фонд общедоступной (публичной) библиотеки» победителем стал филиал «Библиотека им. В. В. Куйбышева» муниципального казенного учреждения культуры города Новосибирска «Централизованная библиотечная система им. П. П. Бажова Ленинского района». Специальный приз за популяризацию грамотности получила Мошковская центральная библиотека.
Фото: архивы пресс-служб
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