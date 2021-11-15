Новосибирские модельные библиотеки попали в число фаворитов всероссийского конкурса

На IX Всероссийском Форуме публичных библиотек подвели итоги и награждены победители конкурса на лучший фонд модельной библиотеки «Золотая полка-2021». В число победителей вошли три библиотеки нашего региона.

Всероссийский конкурс «Золотая полка» проводился с марта по октябрь 2021 года среди библиотек нового поколения, открытых в 2020 году по всей стране в рамках национального проекта «Культура». В конкурсе приняли участие 95 библиотек. В числе критериев конкурса – эффективность подбора книг, оригинальные решения организации пространства, оформления книжного фонда и активное использование электронных ресурсов. В состав жюри вошли специалисты в области комплектования библиотек-организаторов конкурса, эксперты-комплектаторы других федеральных библиотек, представители организаций-партнеров.