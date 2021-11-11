В Новосибирской области откроют универсальный спорткомплекс с боксерским рингом

До конца года в рабочем поселке Колывань Новосибирской области будет построен новый спорткомплекс, предназначенный как для командных, так и для индивидуальных видов спорта. Строительство многофункционального спортивного сооружения ведется под контролем регионального минстроя.

Спортивное сооружение строится по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области». Кроме того, предусмотрено софинансирование из федерального бюджета в рамках государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта».

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт совместно с заместителем министра физической культуры и спорта региона Дмитрием Прониным посетили стройплощадку будущего спортивного сооружения и проверили степень готовности объекта к вводу в эксплуатацию.

«Площадь нового спорткомплекса – почти 2 тысячи квадратных метров. По проекту это многофункциональное, универсальное сооружение, в котором будут созданы условия для занятий как командными видами спорта – баскетбол, волейбол, мини-футбол, так и индивидуальными – бег, спортивная ходьба, бокс. Подобный комплекс уже построен и работает в Тогучинском районе, при строительстве здания в Колывани используется проектная документация повторного применения, признанная экономически эффективной. Сегодня строители идут в графике, по плану ввод объекта – до конца 2021 года», – отметил министр.

Площадь нового спорткомплекса – почти 2 тысячи квадратных метров.

Замминистра физической культуры и спорта Дмитрий Пронин отметил, что строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом (ФОК) будет завершено по графику, ввод объекта запланирован до конца года.

«Объект находится в высокой степени готовности, завершаются отделочные и пусконаладочные работы, а также комплектация спортивным оборудованием и мебелью. Основной объем работ уже успешно выполнен в срок. Проведено благоустройство территории возле спорткомплекса, строители успели ещё до снега. Кроме того, благодаря администрации Колывани сделаны примыкающие подъездные пути. Вообще, это очень важный объект для Колыванского района, на территории района не было универсального спортивного комплекса. Объект будет использоваться и детско-юношеской спортивной школой Колыванского района для проведения тренировочных мероприятий по различным игровым видам спорта, и для массовых занятий спортом. Безусловно, этот спортивный комплекс вместе со стадионом составит базовую основу спортивной инфраструктуры района и будет способствовать культивированию большинства видов спорта», – рассказал Дмитрий Пронин.

По проекту в трехэтажном спорткомплексе будут обустроены универсальный игровой зал для занятий командными видами спорта, антресоль по периметру игрового зала с беговой дорожкой, зал для тренировок боксеров с напольным рингом, тренажерный зал с оборудованием для развития силы и выносливости. Кроме того, в здании запланированы медицинский блок, тренерские помещения, душевые и раздевалки. Комплекс приспособлен для занятий маломобильных групп населения. После ввода спорткомплекса в эксплуатацию, здесь смогут заниматься различными видами спорта более 50 человек в смену. Объект строится по партийному проекту «Детский спорт», в рамках которого в прошлом году была предоставлена субсидия на частичное софинансирование из федерального бюджета.

Фото: архивы пресс-служб