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Этой зимой в Новосибирске зальют три катка и 42 хоккейные коробки

Катки будут работать на площади возле Оперного театра, в Нарымском сквере и на стадионе «Чкаловец».

В этом зимнем сезоне в нашем городе станет больше локаций для любителей покататься на коньках. На территории Новосибирска откроют три катка и 42 хоккейные коробки, сообщает пресс-служба мэрии. Это на восемь больше, чем было в прошлом году.

Катки будут организованы на стадионе «Чкаловец», в Нарымском сквере и площади напротив НОВАТа, а хоккейные коробки появятся во дворах жилых объектов. Сейчас их уже начали готовить к заливке.

«Сначала мы сформируем снежное основание на всех объектах, а когда температура снизится, мы начнем активную заливку. Сейчас мы развозим по площадкам необходимые инструменты: шланги, скребки, лопаты и станки для заливки», – процитировали в пресс-службе заместителя директора МАУ «Стадион» Юрия Евдокимова.

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