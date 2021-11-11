Этой зимой в Новосибирске зальют три катка и 42 хоккейные коробки

В этом зимнем сезоне в нашем городе станет больше локаций для любителей покататься на коньках. На территории Новосибирска откроют три катка и 42 хоккейные коробки, сообщает пресс-служба мэрии. Это на восемь больше, чем было в прошлом году.

Катки будут организованы на стадионе «Чкаловец», в Нарымском сквере и площади напротив НОВАТа, а хоккейные коробки появятся во дворах жилых объектов. Сейчас их уже начали готовить к заливке.

«Сначала мы сформируем снежное основание на всех объектах, а когда температура снизится, мы начнем активную заливку. Сейчас мы развозим по площадкам необходимые инструменты: шланги, скребки, лопаты и станки для заливки», – процитировали в пресс-службе заместителя директора МАУ «Стадион» Юрия Евдокимова.