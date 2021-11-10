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В Новосибирской области построили детский сад-ясли в рамках нацпроекта «Демография»

По словам главы регионального минстроя Ивана Шмидта, новый объект в Мошково хоть и не большой, но крайне значимый и долгожданный.

Детский сад-ясли на 60 воспитанников, построенный в рабочем поселке Мошково введен в эксплуатацию. Как отметил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, детский сад в Мошково – объект не большой, но крайне значимый и долгожданный для жителей населенного пункта. «По проекту новый детский сад рассчитан на 60 детей – это две группы для детей ясельного возраста, и одна – для детей от 3 до 7 лет. Сегодня объект введен в эксплуатацию, он соответствует всем современным нормам и требованиям. Стоимость строительства – 69,7 млн рублей», – отметил министр.

В новом двухэтажном детском саду, помимо групповых помещений, обустроены спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет, пищеблок, прачечная, кабинеты логопеда и психолога, помещения для кружковой деятельности.

Иван Шмидт сообщил, что всего в текущем году планируется ввести в эксплуатацию восемь дошкольных учреждений. Новые детсады строятся в Новосибирске, Искитиме, Бердске, в селе Белоярка и в Чулыме.

Фото: архивы пресс-служб

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