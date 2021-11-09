В мэрии Новосибирска обсудили сложный снегоуборочный вопрос

Снежных осадков в Новосибирске выпало пока не так много, однако в центре города уже возникли снежные «пирамиды». Они создают неудобства и водителям, и пешеходам. Даже на Красном проспекте можно заметить подобные завалы.



Сегодня, 9 ноября, на оперативном совещании в мэрии Анатолий Локоть обсудил вопрос уборки снега с руководителями профильных ведомств

Как доложил заместитель мэра, Олег Клемешов, к зимнему содержанию дорог в Новосибирске приступили с 31 октября. Для борьбы с гололедом 50/ 50 используют реагенты и противогололедную смесь из отсева дробления горных пород.

В Новосибирске этой зимой будет работать одна снегоплавильная станция и десять площадок для складирования снега.

Сейчас готовность зимней техники составляет 72%, укомплектованность дорожными рабочими — 60%. С дорог и тротуаров вывезено более 29 тысяч кубометров снега. 210 тонн антигололедных реагентов высыпали на дороги и тротуары.

Ситуацию с уборкой снега в городе Клемешов назвал в целом рабочей, хотя и признал, что оперативности в зимней уборке пока не хватает.

После доклада заместителя мэр поделился своими наблюдениями по уборке снега в Новосибирске: «У нас в городе пока выпало не так много снега выпало, чтобы парковочные карманы были уже заполнены снеговыми отвалами. Чтобы улица Советская на всех поворотах тоже превращалась в скопище снега. Да что говорить, если даже на Красном проспекте возникают вот эти вот пирамиды».

Анатолий Локоть поставил задачу вывести собранный снег и не создавать неудобства для водителей и пешеходов: «Как правило, стихийные снегоотвалы появляются либо на парковочных карманах, что создает неудобства для автолюбителей, либо на пешеходных переходах. Это недопустимо. Обращаю внимание на качество уборки снега в Центральном районе: за территорией надо следить».

Фото: архивы пресс-служб