На 33 автомобиля пополнился новосибирский парк машин скорой помощи

Медработникам из районов Новосибирской области переданы ключи от 33 новых машин скорой медицинской помощи ГАЗ и УАЗ. Автомобили оснащены аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами, пульсоксиметрами и другим необходимым оборудованием. Это самая большая за последние годы партия медицинских автомобилей, которые одновременно переданы в районные больницы.

«Подобных мероприятий передачи новой санитарно-медицинской техники было много. Но эта поставка – 33 автомобиля – самая крупная за последние несколько лет. И я вас заверяю – что она не последняя. Желаю, чтобы эти новые автомобили всегда на дорогах нашего региона у других участников дорожного движения вызывали глубокое уважение. Ведь вы не просто крутите «баранку», а спасаете и продлеваете жизни», — подчеркнул губернатор.

