18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

На 33 автомобиля пополнился новосибирский парк машин скорой помощи

Ключи медикам лично вручил губернатор Андрей Травников.

Медработникам из районов Новосибирской области переданы ключи от 33 новых машин скорой медицинской помощи ГАЗ и УАЗ. Автомобили оснащены аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами, пульсоксиметрами и другим необходимым оборудованием. Это самая большая за последние годы партия медицинских автомобилей, которые одновременно переданы в районные больницы.

«Подобных мероприятий передачи новой санитарно-медицинской техники было много. Но эта поставка – 33 автомобиля – самая крупная за последние несколько лет. И я вас заверяю – что она не последняя. Желаю, чтобы эти новые автомобили всегда на дорогах нашего региона у других участников дорожного движения вызывали глубокое уважение. Ведь вы не просто крутите «баранку», а спасаете и продлеваете жизни», — подчеркнул губернатор.
 

Глава региона вместе с медиками осмотрел внутреннее медицинское оснащение новых скорых.

«От имени всех главных врачей Новосибирской области говорю: «Спасибо!». Все районы охвачены, все районы получили те машины, которые хотели – и класс «С», и класс «В», кто хотел – УАЗики. В этом – заботливое отношение, индивидуальный подход. Мы, главные врачи, и коллективы, которые стоят за нами, вас не подведем», — отметил главный врач Ордынской центральной районной больницы Андрей Кондаков.
 

Новые машины уже отправились в ЦРБ – Болотнинскую, Убинскую, Колыванскую, Маслянинскую, Венгеровскую, Татарскую, Здвинскую, Северную, Кыштовскую, Краснозерскую, Чистоозерную, Ордынскую, Каргатскую, Усть-Таркскую, Обскую, Сузунскую, Купинскую, Чулымскую, Чановскую, Кочковскую, Карасукскую, Тогучинскую, Коченевскую, Линевскую, Мошковскую, Баганскую, Барабинскую, Черепановскую, Куйбышевскую, Новосибирскую клиническую центральную районную больницу, Новосибирскую клиническую районную больницу № 1.

Эти автомобили передаются в рамках исполнения распоряжений Правительства Российской Федерации от 12 июля 2021 г. № 1896-р и от 31 августа 2021 г. № 2403-р.


 

Масштабная работа по оснащению медицинских учреждений региона, по развитию сферы здравоохранения ведется в регионе Правительством Новосибирской области и в рамках национального проекта «Здравоохранение». Это формирование и развитие структуры санавиации, строительство поликлиник и ФАПов, переоснащение региональных сосудистых центров, первичных сосудистых отделений, создание центров амбулаторной онкологической помощи в многопрофильных больницах и крупных поликлиниках.

Этот год стал первым годом реализации в регионе новой программы модернизации первичного звена. За пять лет реализации программы в регионе планируют построить, реконструировать, капитально отремонтировать 40 объектов здравоохранения, приобрести для медицинских организаций 425 единиц автотранспорта и более 2,2 тысяч единиц нового медоборудования, из них «тяжелого» – 90 единиц.

Фото: архивы пресс-служб

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: