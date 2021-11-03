Более 6,5 тысяч гектаров леса восстановили в Новосибирской области за год

В 2021 году в Новосибирской области в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» лесовосстановительные работы прошли на площади 6507,4 га, что составляет 111% от годового плана.

«Лесовосстановительные работы в 2021 году в регионе превышены и составляют 111%. Ключевой показатель по нацпроекту «Экология» – отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений в регионе выполнен на 247%», – сообщил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко.



Наибольший объем лесовосстановительных мероприятий проведен на территории 4 лесничеств области: Северного – на площади 2 515 га, Маслянинского – 766 га, Кыштовского – 754 га и Венгеровского – на площади 272 га.



Посадочный материал выращивается в лесных питомниках области, для этого в регионе задействовано почти 24 га. В этом году семена были посажены на 5,84 га.



На работы по лесовосстановлению в регионе по нацпроекту «Экология» в текущем году направлено почти 62 млн рублей из средств федерального и регионально бюджетов. Также в рамках национального проекта приобретены 22 единицы лесохозяйственной техники и специализированное оборудование.