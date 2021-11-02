Подиум для праздничной ели обойдется мэрии Новосибирска почти в 150 тысяч

Городская администрация объявила тендер на закупку важного новогоднего атрибута.
Власти Новосибирска объявили тендер на закупку подставки для новогодней ели, которая украсит центр города. Мэрия готова потратить на нее 149 тысяч рублей. «Поставляемый товар должен соответствовать нормам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, экологической безопасности, охраны труда» – говорится в документе.
Подиум должен состоять из отдельных и равных между собой квадратных сегментов. Диаметр изделия будет составлять 4,4 метра, а высота – 1,5 метра.
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