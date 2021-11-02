Подиум для праздничной ели обойдется мэрии Новосибирска почти в 150 тысяч

Власти Новосибирска объявили тендер на закупку подставки для новогодней ели, которая украсит центр города. Мэрия готова потратить на нее 149 тысяч рублей. «Поставляемый товар должен соответствовать нормам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, экологической безопасности, охраны труда» – говорится в документе.

Подиум должен состоять из отдельных и равных между собой квадратных сегментов. Диаметр изделия будет составлять 4,4 метра, а высота – 1,5 метра.