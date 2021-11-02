18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Подиум для праздничной ели обойдется мэрии Новосибирска почти в 150 тысяч

Городская администрация объявила тендер на закупку важного новогоднего атрибута.

Власти Новосибирска объявили тендер на закупку подставки для новогодней ели, которая украсит центр города. Мэрия готова потратить на нее 149 тысяч рублей. «Поставляемый товар должен соответствовать нормам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, экологической безопасности, охраны труда» – говорится в документе.

Подиум должен состоять из отдельных и равных между собой квадратных сегментов. Диаметр изделия будет составлять 4,4 метра, а высота – 1,5 метра.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: