Рабочие «нерабочие» дни: Новосибирский метрополитен вернулся к будничному графику после вчерашнего столпотворения

Поезда в новосибирском метрополитене начали ходить чаще — в привычном для рабочих дней графике. Дело в том, что на «коронавирусных каникулах» пассажиропоток в подземке оказался выше, чем рассчитывали.

Информация о том, что новосибирский метрополитен скорректировал расписание поездов, появилась на сайте предприятия. «Со 2 ноября движение составов осуществляется по рабочему графику», — сказано в опубликованном сообщении.

Напомним, всю эту неделю Новосибирский метрополитен планировал работать по графику выходного дня — с увеличенным интервалом между поездами. Это связано с периодом самоизоляции, объявленным президентом. Однако уже в понедельник, 1 ноября, стало ясно, что пассажиропоток подземки превышает запланированный.

Фото: архивы пресс-служб