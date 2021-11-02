18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Рабочие «нерабочие» дни: Новосибирский метрополитен вернулся к будничному графику после вчерашнего столпотворения

Поток пассажиров на «длинных выходных» оказался внушительнее, чем рассчитывал перевозчик.

Поезда в новосибирском метрополитене начали ходить чаще — в привычном для рабочих дней графике. Дело в том, что на «коронавирусных каникулах» пассажиропоток в подземке оказался выше, чем рассчитывали.

Информация о том, что новосибирский метрополитен скорректировал расписание поездов, появилась на сайте предприятия. «Со 2 ноября движение составов осуществляется по рабочему графику», — сказано в опубликованном сообщении.

Напомним, всю эту неделю Новосибирский метрополитен планировал работать по графику выходного дня — с увеличенным интервалом между поездами. Это связано с периодом самоизоляции, объявленным президентом. Однако уже в понедельник, 1 ноября, стало ясно, что пассажиропоток подземки превышает запланированный.

Фото: архивы пресс-служб

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: