18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Из-за снегопада новосибирские дорожные службы изменят технологию укладки асфальта

Андрей Травников поручил минтрансу усилить работу на фоне сложных погодных условий.

В Новосибирской области продолжаются работы по ямочному ремонту и строительству дорог. В сложных погодных условиях, когда уже начал выпадать снег, особенно важно соблюдать все необходимые нормативы. Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве поручил региональному минтрансу усилить работу по этому направлению.

Как пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский, сейчас в регионе верхний дорожный слой уложен на 94%. В эксплуатацию введены 67 объектов из 101.

«Во время снегопада укладка асфальтобетона не допускается. Те объекты, на которых по полученной нами информации, шли работы, мы обязательно с лабораторией проверим с пристрастием – все физические, химические показатели асфальтобетона. Если качество неудовлетворительное, объект не будет принят», – прокомментировал господин Костылевский.

По словам губернатора, главная цель властей в данном вопросе – не допустить появления дефектов при ремонте дорог. «Необходимо донести до всех муниципальных заказчиков и до исполнителей работ – какие технологии в каких условиях в данный период допустимы», – подчеркнул губернатор

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: