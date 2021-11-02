Из-за снегопада новосибирские дорожные службы изменят технологию укладки асфальта

В Новосибирской области продолжаются работы по ямочному ремонту и строительству дорог. В сложных погодных условиях, когда уже начал выпадать снег, особенно важно соблюдать все необходимые нормативы. Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве поручил региональному минтрансу усилить работу по этому направлению.



Как пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский, сейчас в регионе верхний дорожный слой уложен на 94%. В эксплуатацию введены 67 объектов из 101.



«Во время снегопада укладка асфальтобетона не допускается. Те объекты, на которых по полученной нами информации, шли работы, мы обязательно с лабораторией проверим с пристрастием – все физические, химические показатели асфальтобетона. Если качество неудовлетворительное, объект не будет принят», – прокомментировал господин Костылевский.



По словам губернатора, главная цель властей в данном вопросе – не допустить появления дефектов при ремонте дорог. «Необходимо донести до всех муниципальных заказчиков и до исполнителей работ – какие технологии в каких условиях в данный период допустимы», – подчеркнул губернатор