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Новосибирск попал в топ самых дорогих мегаполисов России

Он расположился на 13 месте, первую строчку рейтинга ожидаемо заняла Москва.

41% горожан считает Новосибирск дорогим городом страны: об этом они рассказали в ходе опроса сервиса SuperJob. Не согласились с такой позицией 34% респондентов, еще 25% затруднились ответить.

По итогам исследования Новосибирск занял 13-место в списке самых дорогих мегаполисов России. Больше всего в городе, как признали жители, «кусаются» цены на продукты питания, проезд в общественном транспорте, услуги (медицинские, бытовые, досуг и развлечения), жилье и ЖКУ.

На первом месте рейтинга, в свою очередь, расположилась Москва — жизнь в столице России кажется дорогой 64% опрошенных.

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