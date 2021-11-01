В Новосибирске планируют ввести московскую транспортную карту «Тройка»

Новую систему оплаты проезда «Тройка», которая объединяет транспортные сети Москвы и регионов, запустят в сибирской столице.

Соглашение об этом подписали губернатор Андрей Травников и вице-мэр столицы Максим Лискутов. Оплачивать проезд универсальной пополняемой картой можно будет в обоих субъектах РФ, сообщили в пресс-службе областного правительства.



Пользователям «Тройки» обещают «множество возможностей, которые уже используются в других мегаполисах». Сейчас в проекте участвуют девять городов. «Тройку» начнут тестировать в Новосибирске в ноябре. Автобусы пилотного маршрута оснастят терминалами, принимающими ее наряду с банковскими картами. На испытания уйдет около трех месяцев, после чего будет принято решение о возможном охвате всего региона. В будущем в систему планируют включить электрички.



Областные власти рассчитывают, что нововведение ускорит технологическое развитие и повысит прозрачность транспортной отрасли, а также позволит увеличить туристический поток.