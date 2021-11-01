Губернатор Андрей Травников представил своего нового заместителя

Глава региона Андрей Травников назначил своим заместителем Романа Теленчинова, ранее занимавшего должность заместителя начальника департамента строительства и архитектуры – начальника управления строительства и инженерного обеспечения мэрии Новосибирска. Нового члена правительства губернатор представил сегодня, 1 ноября, в ходе еженедельного оперативного совещания.

Как подчеркнул Андрей Травников, перед Романом Теленчиновым поставлены задачи реализации инфраструктурных проектов. Эти задачи особенно актуальны после одобрения Правительственной комиссией заявок Новосибирской области на реализацию мероприятий за счет реструктуризации бюджетных кредитов, получения инфраструктурных бюджетных кредитов.

«С сегодняшнего дня Роман Александрович работает в нашей команде заместителем губернатора, отвечает за реализацию всех крупных и инфраструктурных проектов, напрямую будет взаимодействовать с министерством строительства», – подчеркнул господин Травников.

Фото: архивы пресс-служб