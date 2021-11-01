На въезде в Новосибирск установили 18-метровую стелу с подсветкой

На въезде в город со стороны Станционной улицы теперь можно увидеть светящуюся стелу, которая отражает название города на русском языке и на латинице. Также она содержит элементы новосибирского герба советских времен.

Высота каждой из букв – три метра, длина стелы – 18 метров. Внутрь каждой буквы вмонтированы светодиодные элементы, чтобы надпись было видно даже в темноте.

Фото: ВК-паблик «АСТ-54»