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На въезде в Новосибирск установили 18-метровую стелу с подсветкой

Название нашего города написано по-русски и по-латински трехметровыми буквами.

На въезде в город со стороны Станционной улицы теперь можно увидеть светящуюся стелу, которая отражает название города на русском языке и на латинице. Также она содержит элементы новосибирского герба советских времен.

Высота каждой из букв – три метра, длина стелы – 18 метров. Внутрь каждой буквы вмонтированы светодиодные элементы, чтобы надпись было видно даже в темноте.

Фото: ВК-паблик «АСТ-54»

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