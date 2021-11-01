В декабре ожидается рост цен на проезд в общественном транспорте Новосибирска

О подготовке документов о повышении стоимости проезда в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях сообщает ряд новосибирских СМИ. Решение о повышении тарифов может быть принято уже в декабре.



Скачок цен на проезд в общественном транспорте возможен уже в следующем месяце. Городские власти пока что готовят пакет необходимых документов, а перевозчики уже направили расчетные документы в департамент по тарифам Новосибирской области, пишет издание «Царьград». По данным издания, документы подали 15% перевозчиков. Пока что о стоимости тарифа речи не ведется. Но существуют мнения, что в Новосибирске может появиться единый тариф для проезда на общественном транспорте.



Портал НГС со ссылкой на собственные источники уточняет, что стоимость проезда может вырасти до 30 рублей. Это касается всего общественного транспорта, кроме маршруток. По данным издания, МКП «ГЭТ» (ГорЭлектроТранспорт) запросил тариф в 30 рублей, а автобусные перевозчики хотят увеличить стоимость проезда в еще большую сторону.