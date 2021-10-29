Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлен до конца года

Губернатор Андрей Травников подписал распоряжение о сохранении ограничительных мер в Новосибирской области. Ранее режим повышенной готовности был продлен конца ноября. С ограничительными мерами и в условиях режима повышенной готовности Новосибирская область живет с конца мая 2020 года. За последние полтора года режим и действия ограничительных мер продлевали уже несколько раз.

Как говорится в постановлении, жителям региона старше 65 лет и не прошедшим вакцинацию против ковида, нужно соблюдать режим самоизоляции, ограничить посещение мест с большим скоплением людей и участие в массовых мероприятиях.

Напомним, президент Владимир Путин поручил отправлять всех россиян старше 60 лет после прививки от коронавируса на «удаленку». Как говорится на официальном сайте Кремля, это необходимо для формирования иммунитета. Кроме того, по поручению президента всем сотрудникам, поставившим прививку полагается два оплачиваемых выходных дня.