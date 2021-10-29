До конца года в регионе реконструируют 50 объектов культурного наследия

Под контролем региональных властей ведутся работы по сохранению 50 объектов культурного наследия на территории Новосибирской области, работы планируют завершить до конца текущего года.

О результатах работ, а также об основных объектах, которые будут реставрированы уже в следующем году, в ходе пресс-конференции рассказала начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева. В частности, она подчеркнула, что на 50 объектах культурного наследия региона в 2021 году ведутся косметические ремонты, реставрации, приспособление объектов культурного наследия под современное использование, капитальные ремонты и другие виды работ.

Среди крупнейших объектов – воссоздание и реставрация объекта культурного наследия регионального значения «Собор Святой Живоначальной Троицы». Собор стал первым каменным зданием, построенным в «новой» Колывани. Время создания, стилистика, характер декора Собора Святой Живоначальной Троицы позволяют предположить связь архитектуры здания с творчеством известного архитектора Константина Андреевича Тона. На воссоздание и реставрацию Собора было потрачено свыше 70 миллионов рублей. В декабре 2021 года планируется ввод в эксплуатацию Собора.

Кроме того, в 2021 году в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ включен выявленный объект культурного наследия – достопримечательное место «Красная горка» в Новосибирске. Также планируется включить в перечень выявленных объектов два объекта на территории Военного городка г. Новосибирска.

Продолжаются работы по установлению историко-культурной ценности объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия – «Ансамбль клуба имени А.А. Жданова» и «Новосибирский музыкальный театр».

На данный момент уже выданы разрешения на проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, в том числе «Здания дома ученых Сибирского отделения Академии Наук СССР» (частичный ремонт фасада), «Здания Новосибирского театра оперы и балета» (ремонты части фасадов).

Фото: архивы пресс-служб