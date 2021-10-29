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В новосибирском минздраве рассказали о графике работы поликлиник на «ковидных выходных»

Глава ведомства Константин Хальзов сообщил, что учреждения будут работать в обычном режиме с 1 по 3 ноября.

Следующая неделя, с 1 ноября, официально нерабочая, как объявил ранее президент Владимир Путин. Министр регионального здравоохранения Константин Хальзов в ходе брифинга с журналистами пояснил, что поликлиники продолжат работу в обычном режиме первые три дня недели.

«В соответствии с постановлением правительства Новосибирской области, вышел мой приказ о том, что учреждения здравоохранения работают с 1 по 3 число в обычном режиме. Соответственно, с четверга и по воскресенье – в режиме праздничных выходных дней. Поэтому всем, кто нуждается в оказании медицинской помощи, она будет организована без замедлений», – отметил господин Хальзов, добавив, что по такому же графику продолжат работу и пункты вакцинации против коронавирусной инфекции.

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